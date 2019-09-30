شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور يتساءل : هل تنتصر النفوذ علي اللوائح بسبب سامورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق الإعلامى خالد الغندور على الخطاب الذى أرسله الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إلى الجبلاية بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت والتى كان مقرر لها على ملعب برج العرب وانتهت بإنسحاب بطل السنغال.

قال الغندور خلال تصريحات تلفزيوينة :" إن مايحدث من "كاف" شيئا فوق الخيال يوافقوا على نقل اللقاء لملعب برج العرب وبعدها يُرسل خطاب مفاجئ بعد إنتهاء اللقاء".

أضاف الغندور :" فاطمة سامورا تدير الاتحاد الأفريقي وهي سنغالية الجنسية والنادي السنغالي تحدث مع رئيس اتحاد بلاده وقالهم ربع ساعة وهرد عليك، ايه اللي بيحصل ده".

تابع :" أنا غير مطمئن بخروج جواب من الاتحاد الإفريقي بعد المباراة من غير اجتماعات، هل هذا السيناريو الذى كان يعرفه الفريق السنغالي لو حدث شئ أخر غير فوز الزمالك يبقى بالقوة والنفوذ مش باللوائح".

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كان مسئولو نادى جينيراسيون فوت السنغالى اتهموا الزمالك بعدم استقبالهم فى المطار فور وصولهم للقاهرة لمواجهة الأبيض فى إياب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال أفريقيا.

وكان نادي جينيراسيون قد اعترض على موافقة كاف على نقل اللقاء لاستاد برج العرب بالإسكندرية وتأجيله لمدة 24 ساعة لدواعٍ أمنية.

وتمسك النادي السنغالي بعدم الحضور للمباراة اليوم الأحد رغم وصول خطاب من كاف يؤكد إقامة اللقاء على استاد برج العرب بالإسكندرية لكن الاتحاد الأفريقي كان قد وافق على نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت إلى برج العرب بدلا من بتروسبورت، وإقامتها يوم الأحد بدلا من السبت،وهو ما رفضه الفريق السنغالي.

وتواجد الزمالك اليوم في ملعب برج العرب، وخاض عمليات الإحماء بصورة طبيعية، وانتظر داخل الملعب أكثر من 15 دقيقة، قبل أن يعلن الحكم نهاية اللقاء وفوز الزمالك بثلاثية اعتباريا.