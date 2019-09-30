أخبار الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 2/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى غياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

فيديو.. الزمالك يخوض مرانا فى برج العرب بعد الغاء لقاء جينيراسيون خاض الزمالك تحت قيادة الصربى ميتشو، مراناً على ملعب برح العرب بعد إعلان الحكم إلغاء مباراة الفريق الابيض أمام جينيرسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ٣٢ لدوري ابطال افريقيا. فيديو .. منتخب مصر يفوز على عمان 6 / 1 ودياً حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 فوزا كبير على نظيره عمان بنتيجة 6 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. Advertisements تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن تغريم صالح جمعة أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان الخليج 365 قد أكد تغريم اللاعب فور تخلفه عن المشاركة فى المران. معلول يُصيب صلاح محسن فى مران الأهلى تعرض صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى للإصابة فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، الأمر الذي تسبب فى مغادرة اللاعب للملعب لتلقى العلاج تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

فيديو وصور .. الأهلى يستعد لمباراة الإنتاج الحربى بدون راحة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلى تدريباته في الثالثة والنصف ظهر اليوم استعدادا لمواجهة فريق الإنتاج الحربى المقررة إقامتها يوم الأربعاء المقبل في الأسبوع الثانى لمسابقة الدورى .