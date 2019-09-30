شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. مصدر بالكاف: اتجاهان لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر بـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن هناك اتجاهين لا ثالث لهما للبت فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى أنهاها الحكم لعدم حضور الفريق السنغالى لأرض الملعب، واحتساب الزمالك فائزا بثلاثة أهداف دون رد.

واعترض بطل السنغال على تأجيل المباراة من الأمس لليوم لمدة 24 ساعة، كما اعترض على نقل المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب بالإسكندرية وعدم إبلاغهم بهذا الأمر سوى قبل المباراة بـ 24 ساعة.

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ورفض الفريق السنغالى السفر من القاهرة إلى برج العرب اليوم الأحد، لخوض اللقاء وبذلك تأهل الزمالك لدور المجموعات، بعدما اعتبر فائزا بأربعة أهداف مقابل هدفين فى مجموع اللقاءين.

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