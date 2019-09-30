ميودراج يعد تقريرا عن مواجهة المصري بالكونفدرالية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص المدير الفنى للاسماعيلى الصربى ميودراج يسيتش على متابعة مواجهة المصرى مع ماليندي بطل زنجبار والتى حقق فيها فوزا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد، في إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية (2019-2020).
يأتى ذلك للوقوف على أبزر عناصر القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبل المباراة التى ستجمع الفريقين بالدورى المحلى.
ويقام ديربى خط القنال على ملعب برج العرب بالإسكندرية يوم الأربعاء فى ثانى جولات المسابقة بنسختها الجديدة.
يذكر أن بعثة الدراويش قد عادت أول أمس من تونس بعد تخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى والتأهل لدور الــ16 بكأس محمد السادس.
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