شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الزمالك اليوم الاحد 29/ 9/ 2019 غياب جينيراسيون عن موقعة برج العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد نادى الزمالك، اليوم الأحد 29/ 9/ 2019 العديد من الأحداث الهامة، جاء فى مقدمتها، رسميا.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون، والكاف: موقف المباراة فى يد لجنة المسابقات.

رسميا.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

جينيراسيون يرد على أحداث لقاء الزمالك: سننتقل غداً إلى الإسكندرية

كشف مصدر مطلع ببعثة جينيراسيون فوت السنغالى إن البعثة السنغالية سوف تنتقل من فندق الإقامة بالقاهرة إلى الإسكندرية، غداً الإثنين، وهو ما نوهنا به صباح اليوم إن الفريق السنغالى سيغادر القاهرة غدا منتقلاً إلى الإسكندرية.

الكاف: موقف مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت فى يد لجنة المسابقات

أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى عن الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال. تعرف على رد اتحاد الكرة لـ"الكاف" فى أزمة الزمالك ومباريات الدورى كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى "كاف" خلال الساعات المقبلة، يتضمن الرد فيه على عدم إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال بالقاهرة.

سوبر كورة.. مصدر بالكاف: اتجاهان لحسم أزمة الزمالك وجينيراسيون

قال مصدر بـالاتحاد الأفريقي لكرة القدم إن هناك اتجاهين لا ثالث لهما للبت فى أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال التى أنهاها الحكم لعدم حضور الفريق السنغالى لأرض الملعب، واحتساب الزمالك فائزا بثلاثة أهداف دون رد. Advertisements

ميتشو "رأس حربة" فى تدريب الزمالك بعد غياب جينيراسيون فوت عن المواجهة

تمسك الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك بمشاركة التشكيل الأساسى الذى كان سيخوض به مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى تقسيمة الفريق حاليًا على ملعب برج العرب، عقب انسحاب الفريق السنغالى وعدم حضوره المباراة.

مرتضى منصور: عقوبات قاسية تنتظر جينيراسيون والزمالك تأهل لمجموعات الأبطال

أكد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، أن مراقب مباراة فريقه أمام جينيراسيون فوت السنغالى، التى كان من المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، ذكر فى تقريره انسحاب الفريق السنغالى وإعتبار الزمالك فائزًا بالمباراة.

الزمالك يعود إلى القاهرة بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى

أكد أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة بنادى الزمالك، أن البعثة ستعود إلى القاهرة بعد انسحاب فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال، من المباراة التى كان من المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأحد، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا.

صدام محتمل بين الأهلى والزمالك في مجموعات دوري أبطال إفريقيا

بعد تحديد تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال إفريقيا، بات من المحتمل أن يقع الأهلى والزمالك ضمن مجموعة واحدة، لاسيما وأن كلا منهما فى تصنيف مختلف عن الآخر.

الأهلى فى التصنيف الأول والزمالك فى الثانى قبل قرعة دورى أبطال أفريقيا