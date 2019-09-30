شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رد اتحاد الكرة لـ"الكاف" فى أزمة الزمالك ومباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم إرسال خطاب رسمى إلى الاتحاد الأفريقى "كاف" خلال الساعات المقبلة، يتضمن الرد فيه على عدم إقامة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال بالقاهرة.

وتابع مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، الكاف يشترط حضور الجماهير فى مباريات أفريقيا، وبالتالى اضطررنا إلى إقامة مباراة الزمالك فى الإسكندرية لحضور الجماهير ونفس الأمر للأهلى والمصرى اللذين لعبا مباراتهما فى أفريقيا ببرج العرب وليس بالقاهرة، أما المباريات التى لعبت فى الدورى المصرى بالقاهرة فجميعها بدون جمهور.

وأرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى عن الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال، ووفقا للخطاب المرسل أن الكاف يدرس الموقف، بعدما أدرك أن مباريات محلية فى الدورى المصرى أقيمت بالقاهرة مثل إنبى أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت، وإف سى مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية، والمقاولون أمام سموحة فى استاد المقاولون العرب.

وأطلق الحكم المالى محمدوا كيتا صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.