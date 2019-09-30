شكرا لقرائتكم خبر عن نشرة أخبار سوبر كورة .. انسحاب جينيراسيون يؤهل الزمالك والأهلى بالتصنيف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم سوبر كورة نشرة أخبار تتضمن أهم الأخبار فى الساحة الرياضية المصرية، منذ الصباح وحتى الآن، لإطلاع القارئ على كل جديد، على مدار الساعة فى الرياضة المصرية والعالمية.

وأسدل الستار على مباريات دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا المؤهل لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بعد اكتساح كانو سبورت من غينيا الاستوائية 6-0 بمجموع المباراتين، فى المقابل تأهل الزمالك بعد انسحاب جينراسيون فوت السنغالي.

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