شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق قيد القسم الثاني غداً و الثالث الخميس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغلق غداً اتحاد الكرة باب القيد الصيفي لأندية القسم الثاني للموسم الجديد 2019 – 2020 ، كما يتم غلق باب القيد لأندية القسم الثالث يوم الخميس المقبل.
قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، انتهاء مسابقات القسم الثانى والثالث منتصف شهر أبريل المقبل 2019 -2020بسبب شهر رمضان.
وينطلق دورى القسم الثالث يوم 12 أكتوبر المقبل بينما ينطلق دورى القسم الثانى يوم 20 أكتوبر.
حرص جمال محمد على على ضرورة التنسيق مع المناطق والفروع بضرورة انطلاق مباريات القسم الثالث فى توقيت واحد، خاصة أن معظم الملاعب لا يوجد بها إضاءة.
يذكر أنه أجريت يوم 19 سبتمبر قرعة دوري القسم الثاني، بمقر الإتحاد المصري لكرة القدم بالجزيرة، في حضور د. جمال محمد على نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد ود. سحر عبد الحق عضو اللجنة وخالد كامل رئيس لجنة مسابقات القسم الثانى.
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