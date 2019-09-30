شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى يقترب من قيادة السويس حال رحيل ميمى عبد الرازق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل أحمد كشرى المدير الفنى للترسانة السابق سباق المرشحين لقيادة منتخب السويس حال الإتفاق على رحيل ميمي عبد الرازق الذى سيجرى عملية بالقلب غدا بإحدى مستشفيات القاهرة .

ومن الصعب أن يستطيع ميمى عبد الرازق مباشرة التدريبات مع أبناء الغريب خلال الفترة المقبلة فى ظل حاجته لفترة نقاهة يستطيع من خلالها العودة للأجواء الطبيعية من جديد وهو ما يصعب من مهمته فى العودة للتدريبات .

Advertisements

ومن المقرر أن يبدأ الموسم الكروى بالقسم الثانى يوم 20 أكتوبر المقبل ، وهو ما يصعب من عودة ميمى عبد الرازق لقيادة السويس فى الأسبوع الأول للدورى أمام الترسانة باستاد حسن الشاذلى .

ويعيش مجلس إدارة السويس فى حيرة من أمره بسبب تمسكه فى البداية ببقاء ميمى عبد الرازق على رأس القيادة الفنية للفريق ، فى الوقت الذى يشعرون فيه باقتراب المنافسة وصعوبة بقاء الفريق بدون مدير فنى كفء .