7 أخبار رياضية لا تفوتك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فيديو .. منتخب مصر يفوز على عمان 6 / 1 ودياً حقق منتخب مصر للشباب مواليد 2001 فوزا كبير على نظيره عمان بنتيجة 6 / 1 فى اللقاء الذى أقيم باستاد الشمس فى إطار الإعداد لتصفيات كأس الأمم الأفريقية. تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن تغريم صالح جمعة أعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى توقيع غرامة مالية على صالح جمعة، لاعب الفريق، وذلك وفقا للائحة، بسبب غيابه عن مران الغائبين عن قائمة مباراة الاهلي وكانو سبورت التي أقيمت مساء أمس “السبت”، في إياب دور ال32 بدوري أبطال إفريقيا، وكان الخليج 365 قد أكد تغريم اللاعب فور تخلفه عن المشاركة فى المران. Advertisements معلول يُصيب صلاح محسن فى مران الأهلى تعرض صلاح محسن مهاجم النادي الأهلى للإصابة فى مران فريقه المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة، الأمر الذي تسبب فى مغادرة اللاعب للملعب لتلقى العلاج تحت إشراف خالد محمود طبيب الفريق.

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