صور.. جمهور طنطا يدعم لاعبى الفريق قبل مواجهة بيراميدز بالدورى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص عدد كبير من جمهور طنطا على التواجد بتدريبات الفريق اليوم ودعم اللاعبين والجهاز الفنى قبل مواجهة بيراميدز فى بطولة الدورى الممتاز . ويستعد فريق طنطا بقيادة أيمن المزين لملاقة نظيره بيراميدز ضمن مباريات الجولة الثانية من بطولة الدورى الممتاز والمقرر لها الخميس المقبل على ملعب طنطا . ويطالب الجمهور لاعبى الفريق الطنطاوى بالاستمرار فى النتائج الايجابية خلال المرحلة المقبلة وحصد الثلاث نقاط . Advertisements ونجح فريق طنطا بالفوز على وادى دجلة بالمباراة الافتتاحية لبطولة الدورى الممتاز بهدف مقابل لا شئ أحرزه إسلام فؤاد على ملعب بتروسبورت .

جمهور طنطا (1)



جمهور طنطا (2)



جمهور طنطا (3)

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