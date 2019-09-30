شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف تجاهل مدرب الزمالك غياب فريق جينيراسيون؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تجاهل ميتشو، المدير الفنى للزمالك، انسحاب فريق جينيراسيون من اللقاء الذى كان مقررا له اليوم الأحد على ملعب برج العرب بمناقشة خطته مع مساعديه.

واعتمد مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوز الفريق الأبيض اعتباريا بثلاثية نظيفة بعد إنسحاب بطل السنغال.

الجدير بالذكر أن الفريق السنغالى رفض السفر إلى برج العرب وخوض اللقاء فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، بعد طلب من الزمالك التأجيل ونقل المباراة حتى يتسنى حضور جماهير للمواجهة ورفض الفريق السنغالى تطبيق قرار الكاف وذهب بالأمس إلى ستاد بتروسبورت لإثبات حالة بإنهم تواجدوا فى الموعد المُحدد الذى تم إخطارهم به قبل قدومهم إلى القاهرة.

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