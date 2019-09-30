شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. شاهد كيف مازح إداري الزمالك ميتشو قبل لقاء بطل السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقطت عدسة "سوبر كورة" وصلة "هزار" بين إدارى الزمالك وميتشو المدير الفنى للفريق الأبيض خلال مواجهة جينيراسيون التى كان مقرر لها اليوم الأحد على ملعب برج العرب وانتهت بإنسحاب بطل السنغال.

واعتمد مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوز الفريق الأبيض اعتباريا بثلاثية نظيفة بعد إنسحاب بطل السنغال.

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الجدير بالذكر أن الفريق السنغالى رفض السفر إلى برج العرب وخوض اللقاء فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، بعد التعديلات التى أجراها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل اللقاء لمدة 24 ساعة ونقله من ستاد بتروسبورت إلى برج العرب، بعد طلب من الزمالك التأجيل ونقل المباراة حتى يتسنى حضور جماهير للمواجهة ورفض الفريق السنغالى تطبيق قرار الكاف وذهب بالأمس إلى ستاد بتروسبورت لإثبات حالة بإنهم تواجدوا فى الموعد المُحدد الذى تم إخطارهم به قبل قدومهم إلى القاهرة.

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