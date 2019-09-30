شكرا لقرائتكم خبر عن ميتشو "رأس حربة" فى تدريب الزمالك بعد غياب جينيراسيون فوت عن المواجهة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمسك الصربي ميتشو المدير الفنى للزمالك بمشاركة التشكيل الأساسى الذى كان سيخوض به مواجهة جينيراسيون فوت السنغالى، فى تقسيمة الفريق حاليًا على ملعب برج العرب، عقب انسحاب الفريق السنغالى وعدم حضوره المباراة.

وشهدت التقسيمة واقعة طريفة بمشاركة ميتشو مع اللاعبين التقسيمة كلاعب يشارك في مركز "رأس الحربة" كما شارك الجهاز المعاون مع البدلاء، فى إطار الاستعداد لمواجهة المقاصة يوم الخميس المقبل، فى الجولة الثانية من مسابقة الدورى الممتاز.

وتمسك الفريق السنغالي بموقفه رافضًا السفر لبرج العرب بداعي أن اللقاء كان محددًا له أمس السبت على ملعب بتروسبورت، رغم تلقيهم خطابًا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" للتأكيد على نقل المباراة وإقامتها اليوم فى برج العرب بدلاً من أمس السبت فى بتروسبورت.

ووفقا للصفحة الرسمية لنادى الزمالك، بعد انسحاب جينيراسيون وبهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.