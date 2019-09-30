حصاد الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الاحد 29 / 9 / 2019 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، رسميا الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون رسميا.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بدورى الأبطال بعد انسحاب جينيراسيون فيديو.. الزمالك يخوض مرانا فى برج العرب بعد الغاء لقاء جينيراسيون جمهور الزمالك يُهاجم "كهربا" فى لقاء انسحاب جينيراسيون فيديو .. منتخب مصر يفوز على عمان 6 / 1 ودياً بيراميدز يهزم شباب بلوزداد بهدف ويتأهل لدور الـ32 مكرر للكونفيدرالية Advertisements المصرى يفوز على بطل زنجبار بثلاثية فى الكونفدرالية ويصعد لدور الـ 32 مكرر تأكيداً لليوم السابع.. الأهلى يعلن تغريم صالح جمعة الأهلى يُجهز أجاي بدنياً وتدريبات خفيفة لخماسي الفريق معلول يُصيب صلاح محسن فى مران الأهلى فيديو وصور .. الأهلى يستعد لمباراة الإنتاج الحربى بدون راحة

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