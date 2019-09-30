شكرا لقرائتكم خبر عن الراجحي.. لمسات أخيرة لاقتحام رالي المغرب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

يضع السائق يزيد الراجحي اللمسات الأخيرة على تحضيراته للمشاركة في رالي المغرب الصحراوي، الجولة الرابعة والأخيرة من كأس العالم للراليات الصحراوية الطويلة من تنظيم الاتحاد الدولي للسيارات «فيا كروس كانتري»، والذي سيُقام في الفترة ما بين الرابع والعاشر من شهر أكتوبر.

وسيشارك سفير رياضة السيارات السعودية في هذا الرالي متسلحاً بخبرته الكبيرة في ساحات الراليات الصحراوية، التي صقلها بسنوات من المشاركة في أبرز الراليات الصحراوية حول العالم، من رالي داكار في أمريكا الجنوبية إلى طريق الحرير في آسيا، حصد خلالها العديد من الانتصارات والصعود لمنصات التتويج.

وسيقود الراجحي فريق «أوفر درايف» للسباقات البلجيكي، يُعاونه الملاح الإيرلندي الخبير مايكل أورر، الذي سبق له التعاون مع الراجحي في العديد من الراليات العربية والعالمية، بعد تعرُّض ملاحه الألماني ديرك تسيتسفيتز لإصابة منعته من المشاركة، علماً بأنه بدأ العمل مع السائق السعودي بداية هذا الموسم.

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وفي هذا العام، يعِد منظمو رالي المغرب الصحراوي جولة فيها الكثير من التحديات، وعلى الأخص الملاحية منها، بطول إجمالي 2500 كيلومتر تقريباً، منها 1870 كيلومتراً تقريباً من المراحل الخاصة الخاضعة للتوقيت، مقسمة على خمس مراحل خاصة.

وقال الراجحي: «يسرنا على الدوام المشاركة في رالي المغرب الصحراوي، إذ إنه عزيز على قلبي، خصوصاً وأنه ينظم في المملكة المغربية الشقيقة، سنضع تركيزنا على هذا الرالي لكونه آخر تحدٍّ كبير قبيل استحقاق رالي داكار 2020 في المملكة العربية السعودية، ونتطلع للمنافسة على المراكز الأولى، وأيضاً اكتساب المراس اللازم للتحدي الأكبر، إذ إن هناك بعض التشابه في طبيعة المراحل الرملية والكثبان الصحراوية في المغرب والسعودية».

وتابع: «نأمل أن تساهم جهودنا مع الفريق في تحسين أداء السيارة، وتجهيزها بالوجه المناسب لمشاركاتنا القادمة، وأن نتمكن من تشريف اسم بلادنا في المغرب».