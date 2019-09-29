شكرا لقرائتكم أحمد كشرى يقترب من تدريب منتخب السويس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومن الصعب أن يستطيع مباشرة التدريبات مع أبناء الغريب خلال الفترة المقبلة فى ظل حاجته لفترة نقاهة يستطيع من خلالها العودة للأجواء الطبيعية من جديد وهو ما يصعب من مهمته فى العودة للتدريبات .
ومن المقرر أن يبدأ الموسم الكروى بالقسم الثانى يوم 20 أكتوبر المقبل ، وهو ما يصعب من عودة ميمى عبد الرازق لقيادة السويس فى الأسبوع الأول للدورى أمام الترسانة باستاد حسن الشاذلى .
ويعيش مجلس إدارة السويس فى حيرة من أمره بسبب تمسكه فى البداية ببقاء ميمى عبد الرازق على رأس القيادة الفنية للفريق ، فى الوقت الذى يشعرون فيه باقتراب المنافسة وصعوبة بقاء الفريق بدون مدير فنى كفء .
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