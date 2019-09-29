شكرا لقرائتكم الكاف يُشكل لجنة لدراسة أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصدر الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بيانا رسميا حول الأزمة الدائرة الخاصة بمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بطل السنغال.

أطلق الحكم المالى محمدوا كيتا، صافرته معلنًا فوز الزمالك بنتيجة 3/0 بعد انسحاب جينيراسيون فوت السنغالى، من المباراة التى كان مقرر انطلاقها فى الثامنة مساء اليوم، على استاد برج العرب، فى إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بهذه النتيجة يتأهل الفريق الأبيض رسميًا لدور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا، حيث خسر من الفريق السنغالى فى مباراة الذهاب بنتيجة 2/1، ثم فاز فى لقاء العودة بنتيجة 3/0 عقب انسحاب جينيراسيون فوت، ليفوز الأبيض بنتيجة 4/2 بمجموع المباراتين.

قال الكاف فى البيان الذى نشر على الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى: "يتابع الاتحاد الإفريقي عن كثب الموقف فيما يتعلق بالمباراة الثانية من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك المصرى وجينيراسيون فوت السنغالى ، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، وتقوم هيئات وممثلو الكاف المعنيين بدراسة الوضع في الوقت الحالي وسيتم إصدار المزيد من المعلومات والتحديثات في الوقت المناسب

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أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى أن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.

شدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.