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شكرا لقرائتكم الكاف يُشكل لجنة لدراسة أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
قال الكاف فى البيان الذى نشر على الموقع الرسمى للاتحاد الأفريقى: "يتابع الاتحاد الإفريقي عن كثب الموقف فيما يتعلق بالمباراة الثانية من الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال أفريقيا بين الزمالك المصرى وجينيراسيون فوت السنغالى ، الذي كان من المقرر إقامته اليوم الأحد، وتقوم هيئات وممثلو الكاف المعنيين بدراسة الوضع في الوقت الحالي وسيتم إصدار المزيد من المعلومات والتحديثات في الوقت المناسب
أرسل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا للاتحاد المصرى أن الكاف يدرس الموقف بعدما أدرك أن مباريات محلية في الدوري المصري أقيمت بالقاهرة مثل انبي أمام طلائع الجيش فى استاد بتروسبورت واف سي مصر وأسوان باستاد الكلية الحربية والمقاولون أمام سموحة في استاد المقاولون العرب.
شدد الاتحاد الأفريقى على أن الموضوع سوف يتم عرضه على لجنة المسابقات بالاتحاد الأفريقى لاتخاذ القرار النهائى.
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