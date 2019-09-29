تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدورى ابطال افريقيا...

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جدة - عمرو شويل أسدل الستار على مباريات دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا المؤهل لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بعد اكتساح كانو سبورت من غينيا الاستوائية 6 / 0 بمجموع المباراتين، فى المقابل تأهل الزمالك بعد انسحاب جينراسيون فوت السنغالي. - الأهلي المصري - الزمالك المصري - الترجي الرياضي التونسي - الوداد الرياضي المغربي - مازمبي الكونغولي - النجم الساحلي التونسي - الرجاء البيضاوي المغربي - صن داونز الجنوب أفريقي Advertisements - فيتا كلوب الكونغولي - أوجوستو دي بريميرو الانجولي - بلاتينيوم بطل زيمبابوى - اتحاد العاصمة الجزائري - الهلال السوداني - بيترو اتلتيكو الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري - زيسكو الزامبي جدير قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل في السابعة مساءًا بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر.

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