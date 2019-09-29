شكرا لقرائتكم تعرف على الفرق المتأهلة لدور الـ16 بدورى ابطال افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
- الأهلي المصري
- الزمالك المصري
- الترجي الرياضي التونسي
- الوداد الرياضي المغربي
- مازمبي الكونغولي
- النجم الساحلي التونسي
- الرجاء البيضاوي المغربي
- صن داونز الجنوب أفريقي
- فيتا كلوب الكونغولي
- أوجوستو دي بريميرو الانجولي
- بلاتينيوم بطل زيمبابوى
- اتحاد العاصمة الجزائري
- الهلال السوداني
- بيترو اتلتيكو الانجولي
- شبيبة القبائل الجزائري
- زيسكو الزامبي
جدير قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل في السابعة مساءًا بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر.
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