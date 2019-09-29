شكرا لقرائتكم الأهلى فى التصنيف الأول والزمالك بالثانى قبل قرعة مجموعات دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أسدل الستار على مباريات دور الـ32 لبطولة دوري ابطال افريقيا المؤهل لدور المجموعات، ويتم تحديد نظام القرعة الخاصة بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى دور المجموعات بعد اكتساح كانو سبورت من غينيا الاستوائية 6-0 بمجموع المباراتين، فى المقابل تأهل الزمالك بعد انسحاب جينراسيون فوت السنغالي.

وبحسب تصنيف الأندية بناء على المشاركات القارية في السنوات الخمس الماضية جاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي.

التصنيف الأول : الترجي الرياضي التونسي - الأهلي المصري - الوداد الرياضي المغربي - مازيمبي الكونغولي

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التصنيف الثانى :النجم الساحلي التونسي - الزمالك المصري - الرجاء البيضاوي المغربي - صانداونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولي - أوجوستو دي بريميرو الانجولي - بلاتينيوم - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الرابع : الهلال السوداني - بيترو اتلتيكو الانجولي - شبيبة القبائل الجزائري - زيسكو الزامبي.

جدير بالذكر أن قرعة دور المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا يوم 9 أكتوبر المقبل في السابعة مساءًا بأحد فنادق مدينة السادس من اكتوبر.