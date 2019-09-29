شكرا لقرائتكم داكوستا يعرض إصابته على طبيب متخصص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت إدارة اتحاد جدة مغادرة اللاعب المغربي مانويل مروان داكوستا إلى خارج السعودية للكشف على إصابته التي تعرض إليها مؤخراً.

وقال الاتحاديون في خبر نشروه في حساب النادي الرسمي على "تويتر" أن داكوستا سيخضع إلى مزيد من الفحوصات خارج السعودية، وتلقي العلاج اللازم في موضع إصابته، وأشار النادي إلى أن طبيب الفريق تواصل مع طبيب متخصص لعرض إصابة داكوستا عليه وتنسيق مواعيد الفحوصات الطبية.

وخاض داكوستا 3 مباريات مع الاتحاد في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بينما غاب عن مواجهة الفريق الأخيرة أمام الشباب والتي كسبها الاتحاد بهدفين مقابل هدف.