شكرا لقرائتكم إشبيلية يعود إلى الانتصارات بالفوز على سوسيداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تخلص إشبيلية من الكبوة التي عانى منها في المرحلتين الماضيتين ببطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 - 2 على ضيفه ريال سوسييداد يوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

وبادر ميكيل أويارزابال بالتسجيل لمصلحة سوسييداد مبكرا في الدقيقة الرابعة، لكن نوليتو أدرك التعادل سريعا لإشبيلية في الدقيقة 18.

وأضاف لوكاس أوكامبوس الهدف الثاني لإشبيلية في الدقيقة 47، قبل أن يضيف زميله فرانكو فازكويز الهدف الثالث للفريق الأندلسي في الدقيقة 80.

وأشعل سوسييداد المباراة من جديد، عقب تسجيل لاعبه كريستيان بوروخيس الهدف الثاني للفريق الباسكي في الدقيقة 87، لكن الضيوف لم يتمكنوا من إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

وارتفع رصيد إشبيلية، الذي خسر أمام ريال مدريد وإيبار في المرحلتين الماضيتين، إلى 13 نقطة في المركز السادس، في حين تجمد رصيد سوسييداد الذي تلقى خسارته الثانية في المسابقة هذا الموسم، عند 13 نقطة في المركز الخامس. .