شكرا لقرائتكم ليستر يكتسح ضيفه نيوكاسل بخمسة أهداف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عمق ليستر سيتي جراح ضيفه نيوكاسل يونايتد ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزا كبيرا عليه 5 - صفر يوم الأحد في المرحلة السابعة للمسابقة.

وافتتح ريكاردو بيريرا التسجيل لمصلحة ليستر في الدقيقة 16، قبل أن تتضاعف معاناة نيوكاسل، الذي اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إسحاق هايدين في الدقيقة 43.

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واستغل ليستر النقص العددي في صفوفه منافسه، ليضيف نجمه جيمي فاردي الهدف الثاني في الدقيقة 54، ثم جاء الهدف الثالث عبر النيران الصديقة، عقب تسجيل الويلزي باول دوميت، لاعب ليستر هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 57.

وعاد فاردي لهز الشباك من جديد، بعدما أضاف الهدف الرابع لليستر وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 64، فيما اختتم النيجيري ويلفريد نديدي مهرجان الأهداف، بتسجيله الهدف الخامس لأصحاب الأرض في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد ليستر، الذي حقق فوزه الرابع في مبارياته الخمس الأخيرة في البطولة، إلى 14 نقطة ليرتقي للمركز الثالث في ترتيب المسابقة، في حين تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته الرابعة في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل، انتصار وحيد وتعادلين، عند خمس نقاط في المركز التاسع عشر (قبل الأخير).