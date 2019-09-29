«كلاسيكو» يلوح في الأفق.. تعرف على تصنيف الأهلي والزمالك قبل قرعة مجموعات دوري أبطال إفريقيا

الموجز

انتهت مباريات دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا المؤهلة لدور المجموعات بالبطولة.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، أمس السبت، بعدما اكتسح فريق كانو سبورت من غينيا الاستوائية 6-0 بمجموع المباراتين، بينما تأهل الزمالك بعد انسحاب فريق جينراسيون فوت السنغالي مساء اليوم الأحد.

ووفقاً لتصنيف الأندية المبني على المشاركة القارية خلال السنوات الخمس الماضية، فجاء تصنيف الأندية المتأهلة على النحو التالي:

التصنيف الأول: الترجى الرياضى التونسى - الأهلى المصرى - الوداد الرياضى المغربى - مازيمبى الكونغولي

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التصنيف الثانى: النجم الساحلى التونسى - الزمالك المصرى - الرجاء البيضاوى المغربى – صن داونز الجنوب أفريقي.

التصنيف الثالث: فيتا كلوب الكونغولى - أوجوستو دى بريميرو الانجولى - بلاتينيوم - اتحاد العاصمة الجزائري.

التصنيف الرابع: الهلال السودانى - بيترو أتلتيكو الإنجولى - شبيبة القبائل الجزائرى - زيسكو الزامبي.

وبهذا، فإنه من المحتمل أن تكون هناك مواجهة مصرية خالصة في البطولة تجمع بين الأهلي والزمالك.

يشار إلى أن قرعة دور المجموعات من بطولة دورى أبطال أفريقيا ستقام في يوم التاسع من أكتوبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر.