أحدهما إعادة المباراة.. سيناريوهان للكاف بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون

الموجز

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى اتحاد الكرة المصري بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال، والتي كان من المفترض أن تقام مساء اليوم الأحد.

وقال "الكاف" في بيانه أنه سيعيد النظر في أحداث المباراة من جديد، وأسباب عدم تواجد الفريق السنغالي في ملعب برج العرب لخوض المباراة.

وأصبح الاتحاد الإفريقي أمام سيناريوهان بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون، الأول هو إعادة المباراة في حال الرؤية بأحقية إعادتها مرة أخرى.

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أما السيناريو الثاني هو احتسابها لصالح الزمالك مستندا على انسحاب الفريق السنغالي.

وسيقرر الاتحاد الإفريقي موقفه النهائي من مباراة الزمالك وجينيراسيون خلال الأيام المقبلة.

وكان نادي جينيراسيون فوت قد أصدر بياناً عبر موقعه الرسمي متحدثاً عن الأزمة، حيث قال: "إنه من الغريب أن يرسل الاتحاد الإفريقي خطابًا يفيد بتأجيل المباراة ونقلها إلى ملعب آخر، إلى النادي يوم 27 سبتمبر في الساعة الرابعة عصرًا، أي قبل موعد المباراة المحدد سابقًا بيوم واحد فقط.

وأضاف البيان: "كيف يمكن أن يتم إعلامنا بتأجيل المباراة قبلها بـ24 ساعة فقط، من المستحيل بالنسبة لنا أن نخوض المباراة في الإسكندرية، نطالب الجميع باحترام اللوائح، ونحن متمسكين بحقوقنا في لعب المباراة على بتروسبورت، كما استنكر البيان منع بعثة الفريق من خوض تدريبها على ملعب بتروسبورت، مشيرًا: "يجب أن نخوض تدريبنا على ملعب المباراة قبل 24 ساعة من انطلاقها".