برشلونة يعرض على نابولي 60 مليون يورو للتخلي عن فابيان رويز









اسماء السيد - كشف تقرير إعلامي بأن إدارة نادي برشلونة الإسباني قد باشرت اولى مساعيها للتعاقد مع الإسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي بعد المستويات اللافتة التي قدمها مؤخراً ، مما يؤكد قدرته على تقديم الإضافة للفريق الكتالوني ويكون أحد بدائل المخضرمين الحاليين على غرار الإسباني سيرجيو بوسكيتس و الكرواتي ايفان راكيتيتش.

وأكدت صحيفة "لاغازيتا ديللو سبورت" الإيطالية بأن إدارة برشلونة قدمت عرضاً مالياً مُغرياً بلغت قيمته 60 مليون يورو ، بهدف إقناع إدارة نابولي بالسماح لرويز بالرحيل خلال الانتقالات الصيفية القادمة .

هذا وتريد إدارة برشلونة تكرار سيناريو الهولندي فرانكي دي يونغ مع الإسباني رويز بالتعاقد معه خلال الانتقالات الشتوية في شهر يناير القادم ، على ان يكمل منافسات الموسم الجاري مع ناديه الإيطالي ، ثم يلتحق بصفوف الفريق بنهاية الموسم .

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وكانت إدارة برشلونة قد تعاقدت مع دي يونغ خلال الانتقالات الشتوية لعام 2019 ، وسمحت له بالبقاء مع أياكس امستردام حتى نهاية الموسم المنقضي.

هذا ولا يزال رويز مرتبطاً بعقد مع نابولي إلى غاية شهر يونيو من عام 2023 ، حيث لا يرغب مدرب الفريق كارلو انشيلوتي في الاستغناء عن خدماته لأنه يفضل الحفاظ على استقرار التشكيلة الاساسية لتعزيز فرصة النادي في الحصول على اول ألقابه في بطولة الدوري الإيطالي الغائبة عن خزائنه منذ عام 1990.

الجدير ذكره بأن إدارة برشلونة قد كلفت الفرنسي ايريك ابيدال بحضور مباراة نابولي وليتشي ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإيطالي ، بهدف متابعة أداء فابيان رويز ، والبدء في فتح المفاوضات مع اللاعب ووكلائه للوقوف على مدى استعداده بتغيير الأجواء والانتقال إلى إسبانيا.