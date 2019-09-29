قرعة دوري الأبطال.. الأهلي والزمالك في انتظار مواجهات نارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

اكتمل عقد الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، حيث تأهل الثنائي المصري الأهلي بطل الدوري، ووصيفه الزمالك إلى دور المجموعات.

وعرف الأهلي طريقًا ممهدًا إلى دور المجموعات بعد تجاوز اطلع بره بطل جنوب السودان في الدور التمهيدي، ثم كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية دون استقبال أي هدف، وبعد تسجيل 19 هدفًا في الفريقين.

أما الزمالك فقد تمكن من تجاوز ديكاداها الصومالي، في الدور التهميدي، ثم اعتمد على قرار الحكم باحتساب جينراسيون فوت السنغالي منسحبًا بلقاء العودة.

لكن كيف سيكون تصنيف الأندية قبل قرعة دور المجموعات التي ستقام 9 أكتوبر القادم بمصر؟

وفقًا للائحة دوري أبطال أفريقيا فإن تنصيف الأندية للقرعة سيتم بناء على تصنيف الاتحاد الأفريقي للأندية وفقًا لنتائجها في بطولاته خلال السنوات الخمس الماضية، حيث ستنقسم الأندية المشاركة إلى 4 أوعية.

وسيتم سحب فريق من كل وعاء لتقسيم الأندية إلى 4 مجموعات، بدون تجنيب أندية الدولة الواحدة للمواجهات.

وبحسب التصنيف ستنقسم الأندية إلى 4 أوعية كما يلي:

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وعاء 1: الترجي (تونس)، مازيمبي (الكونغو)، الوداد (المغرب)، الأهلي.

وعاء 2: النجم الساحلي (تونس)، صنداونز (جنوب أفريقيا)، الزمالك، الرجاء (المغرب).

وعاء 3: اتحاد العاصمة (الجزائر)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، فيتا كلوب (الكونغو)، الهلال (السودان).

وعاء 4: بريميرو دي أوجوستو (أنجولا)، بلاتينيوم (زيمبابوي)، بترو أتلتيكو (أنجولا)، شبيبة القبائل (الجزائر).

وبحسب هذا التصنيف سيتجنب الأهلي مواجهة 3 أندية معه في الوعاء الأول، وهي الترجي حامل اللقب، ومازيمبي الكونغولي، والوداد وصيف النسخة الماضية.

أما فيما يتعلق بالزمالك فسيتجنب مواجهة النجم الساحلي، صنداونز الجنوب أفريقي، والرجاء المغربي.

وقد تأتي القرعة بمواجهات قوية للأهلي أمام الزمالك بطل الكونفدرالية ومنافسه التقليدي، واتحاد العاصمة الجزائري، وشبيبة القبائل.

بالنسبة للزمالك، فمن الممكن أن يقع في مواجهة الترجي حامل لقب دوري الأبطال، وفيتا كلوب الكونفولي وشبيبة القبائل أقوى أندية التصنيف الرابع رغم ابتعاده مؤخرًا.