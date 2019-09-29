بعد صعود المصري وبيراميدز.. طريق ممهد لممثلي مصر للتتويج بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ضمن فريقي المصري البورسعيدي وبيراميدز ممثلي مصر في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي التواجد في دور الـ32 الثاني بعد الفوز على ماليندي بطل زنجبار وشباب بلوزداد الجزائري.

المصري كان قد حسم التأهل مبكرًا بعد الفوز في الذهاب خارج أرضه بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المقابل خطف بيراميدز بطاقة التأهل من الجزائر.

المباراة الأولى انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1) في برج العرب بالقاهرة، لينجح الهداف الغاني جون أنتوي في منح بطاقة التأهل لفريقه بتسجيله هدف الفوز لبيراميدز.

مباريات دور الـ32 الأول ببطولة الكونفدرالية شهدت وصول 16 فريقًا، كما سينتقل الفرق التي خرجت من دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمشاركة في الكونفدرالية والذي يعد الزمالك حاملاً للقب بعد الفوز على نهضة البركان المغربي في المباراة النهائية.

- الأندية التي تأهلت من بطولة الكونفدرالية:

شهد دور الـ32 الأول من بطولة الكونفدرالية صعود خمسة أندية عربية من خلال تأهل المصري البورسعيدي وبيراميدز من مصر كما صعد نهضة بركان وحسنية أغادير المغربيين ونادي بارادو الجزائري.

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وضمن أندية موتيما بيمبي الكونغولي وتي إس جالاكسي وبيدفيست بطلي جنوب أفريقيا الصعود أيضًا.

وحجزت أندية زاناكو الزامبي وبرولين أف سي الأوغندي تريانغل يونايتد من زيمبابوي وأدجوبي البيني وبانداري الكيني وإينجو رينجرز النيجيري وسان بيدرو بطل كوت ديفوار ودجوليبا المالي بطاقات التأهل.

- الفرق التي خرجت من دوري الأبطال:

سيتواجد 16 فريقًا للمشاركة في بطولة الكونفدرالية بعد الخروج من دوري الأبطال حيث سيشهد البطولة القارية الثانية ظهور نادي النصر الليبي والذي ودع على حساب الرجاء المغربي.

ويشارك في بطولة الكونفدرالية فرق كمبالا سيتي الأوغندي وكوتي دي أور بطل سيشيل وإليكت سبورت من تشاد.

وسيتواجد فرق يانج أفريكانز التنزاني وكانو سبورت بطل غينيا الاستوائية ويونياو دو سونجو من موزمبيق وفوسا جينيور من مدغشقر وكار التيجولي وأشانتي كوتوكو الغاني وغرين إيجليز الزمبابوي وحوريا الغيني وإنييمبا النيجيري وجينيراسيون فوت السنغالي وإف سي نواذيبو الموريتاني وجور ماهيا الكيني.