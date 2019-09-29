اتحاد الكرة يرد على أزمة الزمالك وخطاب الكاف "الافتراضي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

أكد وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، أنه لم يتم التأكد بعد من صحة الخطاب المنسوب للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" والمرسل للاتحاد المصري بشأن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي.

وقال العطار لـ"يلا كورة": "كافة أعضاء اتحاد الكرة خارج مقر الاتحاد، ولم يتم التأكد من استقبال ذلك الخطاب في غير مواعيد العمل الرسمية، فأعضاء الاتحاد في المنزل الآن".

وأشار: "لم نتأكد من صحة الخطاب، حتى الآن مجرد افتراض، ومن غير المنطقي الرد على افتراضات"

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واختتم العطار: "سيتم بحث ما إذا استقبل اتحاد الكرة خطابا من الكاف أم لا، ليتم عقد اجتماع لاتخاذ القرار المناسب".

وأرسل الاتحاد الإفريقي "كاف" خطابا، إلى اتحاد الكرة موجه إلى وليد العطار المدير التنفيذي للاستفسار عن إقامة 3 مباريات بالدوري المصري خلال الفترة من 26 لـ28 سبتمبر، رغم طلب نقل مباراة الزمالك وجينيراسيون إلى برج العرب بسبب الظروف الأمنية.

ورفض جينيراسيون تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة ونقلها من بتروسبورت إلى برج العرب، متمسكا بالموعد والمكان المحدد مسبقا.

ولم يحضر فريق جينيراسيون لملعب برج العرب اليوم الأحد، ليٌعلن الحكم انسحاب الفريق السنغالي، واحتساب المباراة بفوز الزمالك بثلاثية أهداف نظيفة.