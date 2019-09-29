مرتضى منصور: رئيس جينيراسيون "حد لعب في دماغه".. وعقوبات كبيرة تنتظره

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد شريف:
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أن فريقه يعد فائزًا في المباراة التي كان من المفترض أن تجمعه مع جينيراسيون فوت السنغالي.
وأشار منصور في تصريحات عبر قناة صدى البلد، إلى أن ناديه طبق قرار الاتحاد الأفريقي "كاف"، بنقل المباراة إلى ملعب برج العرب.
وقال رئيس الزمالك: "الفريق السنغالي تم اعتباره منسحبًا، وبالتالي ستوقع عليه غرامة مالية كبيرة مع حرمانه من المشاركة في البطولات الأفريقية لمدة عامين".
وأكمل: "مراقب المباراة اعتمد انسحاب الفريق السنغالي، وهذا هو المهم بالنسبة لنا وسيتم إرسال ذلك في تقريره إلى الاتحاد الأفريقي لاعتماد النتيجة من لجنة المسابقات".
واختتم: "طبقنا قرار الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة لبرج العرب، لكن رئيس الفريق السنغالي -حد لعب في دماغه- لرفض لعب اللقاء".
الجدير بالذكر أن جينيراسيون رفض التوجه نحو الأسكندرية لخوض مواجهة الزمالك في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.
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