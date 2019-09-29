على ملعب “سان سيرو”، وقّع ثلاثية الـ”فيولا” كل من إريك بولغار (14 من ركلة جزاء) وغايتانو كاستروفيلي (66) والخبير فرانك ريبيري (78)، في حين سجّل الهدف الشرفي للومباردي رافاييل لياو من مجهود فردي رائع (80).
مع العلم أنّ ميلان أنهى اللقاء منقوصاً إثر طرد لاعبه ماتيو موساكيو بالبطاقة الحمراء منذ الدقيقة 55.
بهذا الفوز رفع فيورنتينا رصيده إلى 8 نقاط في المركز التاسع، بينما تواصل ميلان تقهقره إلى المركز السادس عشر بـ 6 نقاط فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر فيورنتينا يزيد متاعب ميلان ويلحق به الخسارة الثالثة على التوالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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