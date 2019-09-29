خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، برئاسة أحمد أحمد الاتحاد المصري برئاسة عمرو الجنايني للإعلان عن آخر التطورات الخاصة بأزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون بطل السنغال في إياب دور الـ32 من بطولة إفريقيا. وجاء الخطاب موجهًأ إلى وليد العطار المدير التنفيذي لاتحاد الكرة والذي تابع أحداث المباراة أمس وتواجد برفقة بعثة جينيراسيون من أجل العدول عن قراره وخوض المباراة اليوم على ملعب برج العرب. وقال الخطاب في حديثه لاتحاد الكرة، أنه تابع يوم مباراة الزمالك وجينيراسيون أمس خوض مباريات في بطولة الدوري المصري دون أي أزمة خاصة بالحالة الأمنية في القاهرة.

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كانت هذه تفاصيل خبر مفاجأة| صورة.. “كاف” يؤكد عدم فوز الزمالك على جينيرسيون واجتماع عاجل لحل الأزمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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