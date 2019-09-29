مرتضى منصور: الزمالك تأهل لدور المجموعات والكاف اعتبر جينيراسيون منسحبًا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن فريقه تأهل بشكل رسمي إلى دور المجموعات، بعدما اعتبر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جينيراسيون فوت السنغالي منسحبًا، بعد عدم حضوره لمباراة الإياب، التي كان من المقرر لها اليوم الأحد، بستاد الجيش ببرج العرب،

ضمن دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف مرتضى منصور: "الفريق السنغالي تم اعتباره منسحب وبالتالى سيتم توقيع عقوبات مالية كبيرة عليه، وحرمانه من المشاركة فى البطولات الأفريقية لمدة عامين".

وواصل: "رئيس نادي جينيراسيون فوت هناك شخص قطري لعب فى دماغه من أجل رفضه لتأجيل المباراة ".

وكان نادي جينيراسيون أعلن في بيان رسمي رفضه للعب مباراته أمام الزمالك، بعدما تم تأجيل موعد المباراة من يوم السبت على ستاد بتروسبورت، ليوم الأحد ونقلها لـستاد الجيش ببرج العرب، متمسكًا باقامة المباراة في القاهرة بعدما اقيمت عدة لقاءات في الدوري داخل القاهرة أمس.