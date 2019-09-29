اتحاد الكرة يرسل رده للكاف بشأن أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون

يجهز اتحاد الكرة خطابا يرد به على خطاب الاتحاد الافريقي لكرة القدم " الكاف "، خلال الساعات القليلة المقبلة، بشأن أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. أزمة لقاء الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بإياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا. وينوي اتحاد الكرة ارسال خطاب للكاف يوضح به أنه يشترط حضور الجمهور في المباريات، وبالتالي الأمن رفض إقامة المباراة في بتروسبورت بحضور جمهور وقرر نقلها لبرج العرب وتأجيلها.

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