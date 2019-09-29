الكاف يصدر قرارًا صادمًا للزمالك بشأن أزمة لقاء جينيراسيون

علمت "الوفد" من مصادر مطلعة داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، أن الاتجاه الأقرب إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون

السنغالي في إياب دور ال32 لدوري أبطال أفريقيا.

ويرى الكاف أن جينيراسيون محق

في التمسك بإقامة المباراة في القاهرة بعدما أقيمت عدة لقاءات في الدوري داخل القاهرة أمس.

وكانت المباراة محدد لها أمس السبت بملعب بتروسبورت في التجمع الخامس.