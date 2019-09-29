جهاز المنتخب يقرر متابعة مباراة الإسماعيلي والمصري

أعلن نادي الإسماعيلي عن قرار الجهاز الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدري، المدير الفني للمنتخب، بشأن متابعة مواجهة الدراويش مع المصرى البورسعيدى المقرر لها الأربعاء المقبل فى ثانى جولاتالدورى الممتاز.
ويتطلع الجهاز الفني الجديد للمنتخب الوطني للوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريق تمهيدًا لضمها لقائمته الأولى ، استعدادا لمواجهة بتسوانا فى أولىتجاربه الرسمية والمقرر لها منتصف اكتوبر المقبل.
ويضم الجهاز الفنى الجديد للفراعنة كل من حسام البدرى مدير فنى ومحمد بركات، مدير المنتخب، وطارق مصطفي، المدرب العام، وأحمد أيوب، المدرب وسيد معوض، مساعد المدرب، وأيمن طاهر، مدرب حراس المرمى، وأنيس الشعلاني معد بدني.
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