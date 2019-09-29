شباب الإسماعيلي يتغلب على حرس الحدود في بطولة الجمهورية

حقق فريق الإسماعيلي مواليد 99 علي فريق حرس الحدود بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت اليوم الأحد علي ملعب هيئة قناة السويس في الأسبوع الثالث من بطولة دوري الجمهورية.

أحرز الأهداف اللاعب حازم مرسي و محمود عبدالله من ركلة جزاء.

شهد اللقاء تألق محمود عبدالله حيث تمكن من صناعة الهدف الأول وتسجيل الهدف الثاني بعد الحصول ركلة جزاء.

وتواجد محمد بيومي لمساندة زملائه السابقين بعد تصعيده لصفوف الفريق الأول.

ويقود الفريق فنيا، غريب فتحي و اسلام كاظم مدربين ، أحمد عبده مدرب حراس مرمي محمد صالح إداري ، عادل ابو جريشه مشرف عام علي الفريق ،باسم فتحي اخصائي علاج طبيعي.