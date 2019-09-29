كشف محمود عبدالعاطي دونجا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن إمكانية لحاقة بمباراة فريقه أمام المصري البورسعيدي الاربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري الممتاز. الممتاز.

وقال دونجا: "كنت أعانى من الإصابة بالكاحل قبل بداية الموسم وتمسكت باللعب من أجل الفريق رغم شعور ببعض الآلم". وأضاف: "تواصلت مع الجهاز الطبى الذى طمئنى وأكد لى على امكانية مشاركتى بالمباراة المقبلة أمام المصرى البورسعيدى فى ثانى جولات المسابقة المحلية". واختتم حديثه قائلاً :"نتعامل مع كل المباريات باعتبارها بطولة منفصلة من أجل تحقيق أفضل النتائج فى الموسم المقبل". منطقة المرفقات

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دونجا يكشف إمكانية لحاقه مباراة الإسماعيلي والمصري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.