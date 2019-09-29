ياسمين حسين تفوز ببطولة الجمهورية للكاراتيه

حصدت ياسمين حسين فتحي الطالبة بالصف الثالث الإعدادي بمدرسة القنطرة شرق المشتركة جوائز بطولة الجمهورية للكاراتيه. حيث فازت بالمركز الاول لوجو كوميتيه، وأيضًا حصلت ياسمين على المركز الثاني كاتا فردي. وكُرمت ياسمين من قبل المحافظين السابقين؛ لتفوقها الرياضي والثقافي والدراسي، وأصبحت ياسمين مثالًا لزميلاتها بالمدرسة. وأكد المهندس عبدالله الزغبي سكرتير عام محافظة الإسماعلية أن ياسمين حسين فتحي من البنات اللاتي يسعدني دائمًا المشاركة في تكريمهن؛ لأنها تعبر عن أحلام جيلها بالعطاء والكفاح والجهد والعمل، مضيفًا: "تفوقها ليس في في تكريمهن؛ لأنها تعبر عن أحلام جيلها بالعطاء والكفاح والجهد والعمل، مضيفًا: "تفوقها ليس في الرياضة فقط، وأنما أيضًا بتفوقها العلمي، وحب مدرسيها لها لحسن خلقها، والتزامها وحب الجميع لها. وأكد أنه يتنبأ لياسمين باهر على المستويين العلمي والرياضي.

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