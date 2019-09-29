رسميًا.. مباراة الإسماعيلي والمصري البورسعيدي دون جمهور

تلقى مجلس إدارة الإسماعيلى خطابا من الاتحاد المصري لكرة القدم يفيد بإقامة مواجهة الإسماعيلى مع المصرى البورسعيدى على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية دون حضور جماهيرى. ببرج العرب بالإسكندرية دون حضور جماهيرى. صرح بذلك صبرى المنياوى مدير الكرة للإسماعيلى، مشيرا إلى أن الخطاب تضمن إقامة المباراة دون جماهير لدواع أمنية. أن الخطاب تضمن إقامة المباراة دون جماهير لدواع أمنية. وأكمل مدير الكرة للدراويش أنه تمت مخاطبة الجبلاية من أجل تغيير ملعب المباراة إلا أنه لم توجد أي استجابة.

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