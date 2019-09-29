وزير الرياضة يناقش استعدادات استضافة مصر للدورة العربية الأولى لألعاب الكرة والمضرب

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اللواء أحمد ناصر -نائب رئيس اتحاد اللجان الأولمبية العربية، وذلك بديوان عام الوزارة ، لمناقشة ترتيبات استضافة مصر للدورة العربية الأولى لألعاب الكرة والمضرب المقرر أن تستضيفها مدينة شرم الشيخ منتصف مارس القادم.
حضر الاجتماع كل من سعود بنعبدالعزيز - الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، سعد السُفياني -الأمين العام المساعد لاتحاد اللجان الأولمبية العربية، عمرو حسين - رئيس الاتحاد العربي لكرة السرعة، بالاضافة إلى بعض رؤساء الاتحادات العربية لألعاب الكرة والمضرب.
أكد الدكتور أشرف صبحي أن إطلاق دورة عربية لألعاب الكرةو المضرب فكرة مميزة لإقامة دورة في ألعاب رياضية تتشابه ادواتها المستخدمة في ممارستها في دورة واحدة لتُمثل تظاهرة رياضية عربية فريدة من نوعها تجمع الشباب العربي في مكان واحد وفي تنافس رياضي شريف يُضيف إلى مستواهم ليصبح أكثر تميزا.
وأضاف وزير الشباب والرياضة إلى أن وزارة الشباب والرياضة لن تدخر جهدا في تقديم أوجه الدعم للدورة بالتعاون مع اتحاد اللجان الأولمبية العربية برئاسة سمو الأمير طلال بن بدر.
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