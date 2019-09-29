مدرب الإسماعيلي يتابع مبارة المصري بالكونفدرالية

حرص الصربى ميودراج يسيتش المدير الفني للإسماعيلي على متابعة مباراة المصرى مع ماليندي بطل زنجبار والتى حقق فيها فوزا بنتيجة (3-1)، في المباراة التي أقيمت على ملعب برج العرب بالإسكندرية مساء اليومالأحد، في إياب دور الـ32 الأول للكونفدرالية الإفريقية.
يأتى ذلك ، للوقوف على أبزر عناصر القوة والضعف للفريق البورسعيدى قبل المباراة التى ستجمع الفريقين بالدورىالمحلى.
ويقام ديربى خط القنال بين الإسماعيلي والمصري على ملعب برج العرب بالاسكندرية يوم الاربعاء فى ثانى جولات المسابقة بنسختها الجديدة.
يذكر أن بعثة الدراويش قد عادت أول أمس من تونس بعد تخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى والتأهل لدور الــ16 بكأس محمد السادس.
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