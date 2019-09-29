رياضة | أرقام مميزة لليستر سيتي في البريميرليج قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أرقام مميزة لليستر سيتي في البريميرليج قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق ليفربول لمواجهة فريق ليستر سيتي يوم السبت المقبل على ملعب الانفيلد في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويقدم فريق ليستر سيتي موسما مميزا حتى الآن في الدوري الإنجليزي، حيث لم يسخر الفريق سوى مباراة وحيدة أمام فريق مانشستر يونايتد على ملعب الأولدترافورد بنتيجة هدف نظيف.

ونجح ليستر في تحقيق 4 انتصارات هذا الموسم وتعادلين فقط في بداية جيدة للفريق خلال الموسم الحالي، وسجل هجوم الفريق 13 هدفا واستقبل 5 أهداف فقط كاقوى خط دفاع في البطولة بالتساوي مع فريق ليفربول.

ولم يخسر ليفربول حتى الآن في بطولة البريمرليج، حيث يحتل صدارة البطولة برصيد 21 نقطة بعد 7 انتصارات متتالية منذ بداية الدوري الإنجليزي، ويأمل يورجن كلوب مدرب الريدز في عدم التعثر أمام ليستر سيتي مثلما حدث في الموسم الماضي على ملعب الانفيلد.

ويحتل ليستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 14 نقطة وبفارق 7 نقاط عن ليفربول المتصدر ونقطتين واحدة عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني في البطولة.