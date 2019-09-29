رياضة | على طريقة ميسي.. لياو يسجل هدفا خياليا لميلان أمام فيورنتينا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر على طريقة ميسي.. لياو يسجل هدفا خياليا لميلان أمام فيورنتينا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

الدوري الإسباني إيبار 2 x

14:00 0 سيلتا فيجو ديبورتيفو ألافيس 2 x

16:00 0 ريال مايوركا إشبيلية 1 x

21:00 1 ريال سوسييداد دوري أبطال إفريقيا جور ماهيا 0 x

15:00 2 اتحاد الجزائر مازيمبي 3 x

15:30 1 فوسا جينيور حوريا 2 (3) x

18:00 0 (5) شبيبة القبائل النجم الرياضي الساحلي 3 x

18:00 0 أشانتي كوتوكو الهلال 1 x

19:30 0 إنييمبا الزمالك - x

لم تلعب - جينيراسيون فوت الدوري الإنجليزي ليستر سيتي 5 x

17:30 Advertisements 0 نيوكاسل يونايتد الدوري الألماني فورتونا دوسلدورف 1 x

15:30 2 فرايبورج كولن 0 x

18:00 3 هيرتا برلين كأس الكونفيدرالية الأفريقية المصري البورسعيدي 3 x

15:00 1 ماليندي شباب رياضي بلوزداد 0 x

18:45 1 بيراميدز النادي الصفاقسي 0 x

19:00 0 نادي بارادو الدوري الإسباني الدرجة الثانية ألميريا 1 x

16:00 2 قادش الدوري الايطالي نابولي 2 x

12:30 1 بريشيا لاتسيو 4 x

15:00 0 جنوى ميلان 0 x

20:45 1 فيورنتينا

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