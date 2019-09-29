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رياضة | ريبيري يهين دفاع ميلان ودوناروما ويسجل هدفا رائعا (فيديو)

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إيبار

2

x
14:00

0

سيلتا فيجو

ديبورتيفو ألافيس

2

x
16:00

0

ريال مايوركا

إشبيلية

1

x
21:00

1

ريال سوسييداد

دوري أبطال إفريقيا

جور ماهيا

0

x
15:00

2

اتحاد الجزائر

مازيمبي

3

x
15:30

1

فوسا جينيور

حوريا

2 (3)

x
18:00

0 (5)

شبيبة القبائل

النجم الرياضي الساحلي

3

x
18:00

0

أشانتي كوتوكو

الهلال

1

x
19:30

0

إنييمبا

الزمالك

-

x
لم تلعب

-

جينيراسيون فوت

ليستر سيتي

5

x
17:30

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0

نيوكاسل يونايتد

الدوري الألماني

فورتونا دوسلدورف

1

x
15:30

2

فرايبورج

كولن

0

x
18:00

3

هيرتا برلين

كأس الكونفيدرالية الأفريقية

المصري البورسعيدي

3

x
15:00

1

ماليندي

شباب رياضي بلوزداد

0

x
18:45

1

بيراميدز

النادي الصفاقسي

0

x
19:00

0

نادي بارادو

الدوري الإسباني الدرجة الثانية

ألميريا

1

x
16:00

2

قادش

الدوري الايطالي

نابولي

2

x
12:30

1

بريشيا

لاتسيو

4

x
15:00

0

جنوى

ميلان

0

x
20:45

1

فيورنتينا

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