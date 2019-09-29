رياضة | برشلونة يحدد صفقته القادمة

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أكد وكيل أعمال المدافع السويدى فيكتور ليندلوف إهتمام نادى برشلونة الإسبانى في ضم مدافع مانشستر يونايتد الإنجليزي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية، وأنهم بالفعل تواصلوا معه حول ضم المدافع السويدى لسد ثغرات دفاع البلوجرانا وتدعيم الدفاع خلال الصيف الماضي.

وقال حسن سيتينكايا لصحيفة "ذا صن" البريطانية إن ليندلوف من أفضل المدافعين في العالم وأنه كان هدف لبعض الفرق الكبري التى تعد الآن أفضل من مانشستر يونايتد.

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وأشار وكيل المدافع السويدى لمانشستر يونايتد أن ليندلوف كان الهدف الأول لبرشلونة خاصة بعد تعاقد ماتياس دى ليخت مدافع هولندا وأياكس مع فريق يوفنتوس الإيطالي، لذلك كانت برشلونة تسعي لضمه بقوة.

وواصل : "عادة في مانشستر يونايتد لا يقومون بتمديد عقود اللاعبين لفترات طويلة، لكن في ظل وجود اهتمام من هذا المستوى ( برشلونة) لم يكن لديهم خيار آخر".

ووقع ليندولف عقدًا جديدًا مع مانشستر يونايتد لمدة 5 سنوات، كمكافأة له على أدائه القوي في الموسم الماضي فى الدوري الإنجليزى.