رياضة | أخبار برشلونة: سر انقلاب ميسي على جريزمان وصفقة كبري في الطريق والبرسا يحدد شرطه لضم نيمار وصدمة جديدة قبل موقعة إنتر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة: سر انقلاب ميسي على جريزمان وصفقة كبري في الطريق والبرسا يحدد شرطه لضم نيمار وصدمة جديدة قبل موقعة إنتر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الأحد، الموافق 29 سبتمبر لعام 2019، العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الأحد الموافق 29 - 9 - 2019:-

برشلونة يخطط لضربة كبري في ميركاتو الشتاء

تنوي إدارة نادي برشلونة الإسباني بقيادة جوسيب مارتيمو؛ الدخول في مفاوضات مع مدافع يوفنتوس الإيطالي؛ لتدعيم صفوفه بالانتقالات الشتوية المقبلة.

وأفادت بعض التقارير الصحفية؛ عن رغبة الفريق الكتالوني في التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع السيدة العجوز؛ خلال شهر يناير.

وقال موقع "الكالتشيو ميركاتو الإيطالي"، إن البوجرانا بدأ التخطيط للتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع فريق يوفنتوس الحالي وأياكس الهولندي السابق.

وأضاف الموقع؛ أن برشلونة سوف يقدم على طلب لنادي يوفنتوس للتعاقد مع اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية.

ويرغب برشلونة؛ في تعزيز الخط الدفاعي بسبب الإصابات المتكررة للفرنسي صامويل أومتيتي وعدم قناعة فالفيردي بالمدافع الشاب توديبو؛ بالمرحلة الماضية.

على جانب آخر ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن نادي برشلونة سوف يخسر جهود أحد أهم لاعبيه خلال مباراة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا المقرر لها الأربعاء المقبل.

برشلونة يخطط لضم نجم تشيلسي مجانًا في صيف 2020

قالت تقارير إعلامية أن نادي برشلونة، يخطط لخطف نجم نادي تشيلسي الإنجليزي، وذلك في الصيف المقبل، وهذا بعد محاولات كبيرة من جانب برشلونة للحصول على اللاعب في الصيف المقبل، وتقديم أكثر من عرض رسمي أحدهم وصل لنحو 60 مليون يورو، ولكن كل هذه المحاولات قد قوبلت بالرفض من جانب تشيلسي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن إدارة البارسا تريد التعاقد مع نجم تشيلسي ويليان الصيف المقبل، مع قرب دخول موعد انتهاء عقده مع البلوز،وذلك في حالة رفض اللاعب تجديد عقده مع الفريق اللندني في الوقت الحالي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، أن المدرب إرنستو فالفيردي يرى أن ويليان سيقدم إضافة كبيرة لخط وسط وخط هجوم برشلونة في حالة إنضمامه لصفوف الفريق في الفترة القادمة.

وكان ويليان قد أصبح واحد من الأسماء غير الأساسية في تشكيلة فرانك لامبارد في الموسم الحالي، خاصة في ظل إعتماد المدرب الإنجليزي على أسماء شابة مثل كريستيان بوليسيتش وكالوم هودسون أودوي وماسون ماونت في مراكز خط الوسط ومراكز الهجوم في هذا الموسم، رغبة منه في بناء فريق وجيل جديد لنادي تشيلسي في الفترة الماضية.

يذكر أن ويليان كان قريب من مغادرة تشيلسي والإنتقال نحو نادي برشلونة في الصيف الماضي، ولكن إدارة البلوز قد رفضت عروض الفريق الكتالوني على الرغم من إتفاق ويليان مع برشلونة على الذهاب إلى ملعب كامب نو.

برشلونة يفاوض مدافع يوفنتوس لضمه في الشتاء

يستعد نادي برشلونة الاسباني لتدعيم خط دفاع الفريق، من خلال إبرام صفقة من العيار الثقيل خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، ستكون بمثابة مفاجأة مدوية لعشاق وجماهير النادي الكتالوني.

وحسبما ذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن نادي برشلونة يخطط للتعاقد مع مدافع مميز من الدوري الإيطالي لتدعيم الخط الخلفي للفريق بالموسم الحالي، والذي يعاني بشكل كبير.

وأوضح الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة يستهدف التعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت لاعب أياكس امستردام السابق، ويوفنتوس الإيطالي الحالي، خاصة وأن اللاعب كان ضمن اهتمامات النادي الكتالوني في الميركاتو الصيفي الماضي، قبل أن ينجح فريق يوفنتوس في حسم الصفقة لصالحه.

وذكر الموقع الإيطالي أن نادي برشلونة الإسباني تواصل مع وكيل أعمال "دي ليخت"، الإيطالي مينو رايولا لمناقشة إمكانية إتمام الصفقة في يناير المقبل.

ويأتي اهتمام نادي برشلونة بالتعاقد مع ماتياس دي ليخت بسبب الإصابات المتكررة للمدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، بالإضافة لتواضع مستوي توديبو وعدم اقتناع المدرب الاسباني ارنستو فالفيردي بإمكانياته.

برشلونة يحدد شرط وحيد لعودة "نيمار"

يبدو أن انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي إلي نادي برشلونة الاسباني الصيف المقبل أصبح صعبًا في ظل الدعوي القضائية المقامة من اللاعب ضد النادي الكتالوني، للحصول على باق قيمة مكافأة تجديد تعاقده مع البرسا قبل رحيله إلي باريس سان جيرمان.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية أن والد البرازيلي نيمار دا سيلفا اقترح علي إدارة برشلونة تنازل نجله عن الدعوي القضائية المقامة ضد النادي والتنازل عن مبلغ 40 مليون يورو قيمة مكافأة تجديد تعاقده لبرشلونة، بشرط أن يتعهد النادي الكتالوني كتابيًا بالتعاقد مع اللاعب البرازيلي.

ووفقا للصحيفة الكتالونية أن والد نيمار أعطي إدارة برشلونة مهلة 45 يومًا للتفكير في الاقتراح الذي عرضه عليهم والرد عليه.

وكشفت الصحيفة أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو ردت على عرض والد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا ، وأبلغته برفض اقتراحه جملة وتفصيلا، وأخبرته أنه حال استمرار "نيمار" في الدعوي القضائية ضد نادي برشلونة، سيكون التوقيع معه أمرًا مستحيًلا، مما يعقد أمر عودة اللاعب للنادي الكتالوني كما كان يريد.

وأكدت أن نيمار والمقربين منه لديهم ثقة كبيرة في كسب الدعوي القضائية ضد برشلونة، بسبب بعض الأخطاء التي ارتكبت اثناء جلسة الاستماع يوم الجمعة الماضي.

وكان "نيمار" انتقل لصفوف باريس سان جيرمان عام 2017 مقابل 222 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع البرسا.

سر غضب ليونيل ميسي بعد تعاقد برشلونة مع جريزمان

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كشفت تقارير إعلامية اسبانية عن سر غضب الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني، بعد تعاقد النادي الكتالوني مع الفرنسي أنطوان جريزمان، قادمًا من أتليتكو مدريد خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وأكد الإعلامي الاسباني "لويس كاونت" لـ"راديو كاتالونيا" أن السبب الحقيقي وراء غضب الأرجنتيني ميسي من التوقيع مع الفرنسي أنطوان جريزمان جاء بسبب تأخير إدارة النادي الكتالوني زيادة راتب "ليو" كما كان متفقًا بين الطرفين، ورغم ذلك شرع النادي في إبرام صفقات بمبالغ خيالية.

وأوضح أن الأزمة بدأت بعدما اتفق والد ميسي مع إدارة برشلونة علي تأخير زيادة راتب اللاعب الأرجنتيني بسبب عدم وجود أموال في خزينة النادي، وبعد فترة قصيرة فوجئ "ليو" بتعاقد النادي الكتالوني مع الفرنسي أنطوان جريزمان بمبلغ ضخم بلغ 120 مليون يورو، مما آثار غضب نجم البلوجرانا.

يذكر ان برشلونة تعاقد مع جريزمان قادمًا من اتليتكو مدريد مقابل 120 مليون يورو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع الأتليتي، وذلك خلال سوق الانتقالات الصيفية الماضية.

وكانت تقارير صحفية اسبانية أكدت أن ليونيل ميسي يحق له الرحيل عن برشلونة في نهاية الموسم الحالي بشكل مجاني، حيث اعطاه النادي الكتالوني حرية تقرير مصيره، ولم يحسم اللاعب الارجنتيني موقفه حتي الآن بخصوص التجديد للبرسا أو الرحيل الصيف المقبل، رغم تلقيه الكثير من الاغراءات من عدد من الأندية الأوروبية.

رسمياً.. غياب نجم برشلونة أمام إنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا

كشفت بعض التقارير الإذاعية الاسبانية اليوم الاحد عن مدى اصابة نجم برشلونة وتؤكد غيابه عن مباراة انترميلان في دوري ابطال اوروبا.

ووفقاً لراديو كتالونيا أن النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي يعاني من حمل عضلي زائد خفيف في الساق اليسرى، وبسبب الخوف من الانتكاس، سيغيب عن لقاء إنتر، ويحتفظ به فالفيردي إلى المباراة ضد اشبيلية مساء الاحد القادم على ارض كامب نو.

كشف نادي برشلونة الإسباني مساء أمس السبت، عن التشخيص الطبي الخاص بإصابة الدولي الفرنسي، عثمان ديمبلي، وذلك قبل نحو أيام قليلة فقط من مواجهة برشلونة وإنتر ميلان في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا لموسم 2019-2020.

ويذكر أن برشلونة كان قد نجح في تحقيق فوز هام على حساب نادي خيتافي في الجولة السابعة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع رصيده إلى النقطة ال13 ويصبح بفارق نقطتين فقط عن نادي ريال مدريد متصدر جدول ترتيب الليجا في الموسم الحالي.

وفي بيان رسمي له حول هذا الأمر، قال نادي برشلونة: "لاعب الفريق، عثمان ديمبيلي يعاني من إجهاد عضلي في العضلة الخلفية للساق اليسرى، وطريقة تعافيه من الإصابة ستحدد موعد عودته للملاعب".

وكان عثمان ديمبلي قد شارك في لقاء برشلونة أمام نادي خيتافي عصر أمس السبت، تلك المباراة التي أنتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل لاشيء، سجلهما لويس سواريز وجونيور فيربو.

والد نيمار يُفجر مفاجآة بشأن إنتقاله إلى برشلونة

فجر والد نيمار مفاجآة حول انتقال النجما لبرازيلي إلى نادي برشلونة الإسباني في الانتقالات الصيفية الماضية والتي لم تكتمل وبقى اللاعب في باريس سان جيرمان.

ووفقا لصحيفة "elmundo "ان والد نيمار اقترح على البارسا ان يتنازل عن "مبلغ الولاء حوالي 40 مليون يورو"، بشرط ان يتعهد البارسا كتابيا بالتوقيع مع نيمار، واعطى مهلة للنادي الكاتالوني شهر ونصف.

ويرفض نادي برشلونة ذلك الأمر ، واخبر والد نيمار اذا بقي على هذا النهج، سيكون التوقيع مع ابنه مستحيلا وغير مرحب به داخل الكامب نو.

وضع النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم باريس سان جيرمان شرطًا للتخلي عن حقوقه المتعلقة بالحصول على مكافأة تجديد العقد مع برشلونة الإسباني.

وأبدى نيمار استعدادته لترك الـ 43 مليون يورو التي طلبها من برشلونة في المحكمة بشرط واحد، وهو كتابة التزام بتعهد به النادي بالتوقيع معه حتى يرحل عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

ومن المفترض حسب تقارير إسبانية أن نيمار يحصل على 26 مليون يورو فقط، لكن اللاعب البرازيلي طالب بفائدة مالية على هذا المبلغ، بينما يدعي برشلونة أن تجاهل حقوقه يعود لانتقاله إلى باريس سان جيرمان وخرق العقد من خلال دفع قيمة الشرط الجزائي.

وقرر نيمار اللجوء إلى القضاء الإسباني عقب الفشل بالوصول إلى اتفاق يتضمن حصوله على مبلغ يصل إلى 43 مليون يورو بعد أن رحل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي بالشرط الجزائي 222 مليون يورو.

ميسي ورباعي برشلونة يضعون فالفيردي في ورطة كبيرة

أوضحت تقارير صحفية إسبانية، اليوم الأحد، موقف الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد ومهاجم فريق برشلونة الإسباني ورباعي الفريق من مواجهة إنتر ميلان يوم الأربعاء في الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "سبورت" الكتالونية، أن الظهير الأيسر للفريق الكتالوني، جوردي ألبا، أصبحت مشاركته شبه مؤكدة في هذه المواجهة القوية أمام متصدر الدوري الإيطالي "سيريا آي"، بعد تعافيه من الإصابة.

واضافت الصحيفة أنه بالنسبة لثلاثي خط الهجوم: ميسي وعثمان ديمبيلي وإنسو فاتي، فإن الجهاز الطبي يتعامل بالكثير من الحذر مع حالاتهم، لكي لا تتفاقم مشاكلهم، خاصة أن الثنائي، ميسي وديمبيلي، قد عانوا من إصابتين خلال أسابيع، ولا يبدو أن هناك رغبة بالمخاطرة بهم.

بينما أنسو فاتي فقد أصبح يتعرض لضغوطات كبيرة، والتسريع بعودته في مثل هذه الظروف أمر غير مفضل لدى الجهاز الفني.

وأما عن المدافع الفر صامويل أومتيتي فإن وضعيته أصعب من زملائه، فهو ما زال يتعافى من مشكلة غير بسيطة في الركبة، ويحتاج إلى المزيد من الوقت، والحديث ما زال مبكراً عن عودته.

مفاجأة مزدوجة لبرشلونة قبل موقعة إنتر ميلان

يقترب ليونيل ميسي وجوردي ألبا ثنائي نادي برشلونة الإسبني من المشاركة أمام إنتر ميلان الإيطالي يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويعاني ميسي من إصابة في العضلة الضامة أثناء مشاركته في مباراة فياريال في بطولة الدوري الإسباني لكن صحيفة "آس" كشفت أنه قد يكون جاهزًا لمباراة إنتر ميلان.

وأشارت إلى أن جوردي ألبا اقترب كثيرًأ من العودة إلى التدريبات الجماعية لبرشلونة وهناك احتمالية لمشاركته يوم غدا في التدريب تمهيدًا لمباراة إنتر ميلان.