رياضة | كوكا يشارك في فوز براجا علي بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوكا يشارك في فوز براجا علي بورتيمونينسي بالدوري البرتغالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك لاعب منتخبنا الوطني أحمد حسن كوكا في فوز فريقه سبورتينج براجا علي حسابه نظيره فريق بورتيمونينسي بنتيجة هدف مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين علي الملعب البلدي بورتيماو ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.

وشارك اللاعب الدولي المصري أحمد حسن كوكا في المباراة بدلا بالدقيقة 74 وبهذه النتيجة يرتفع رصيد نادي سبورتينج براجا الي النقطة الثامنة بالمركز الحادي عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري البرتغالي الممتاز.

ويستعد المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي مع فريقه لمواجهة نظيره فريق سولفين السلوفاكي يوم الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي.

يذكر أن المدير الفني لمنتخب مصر حسام البدري استدعي المهاجم أحمد حسن كوكا للتوقف الدولي القادم بشهر أكتوبر حيث يلاقي الفراعنة منتخب بتسوانا وديا استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.