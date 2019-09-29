رياضة | مدرب ارسنال يحضر مفاجأة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب ارسنال يحضر مفاجأة قبل مواجهة مانشستر يونايتد في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلتقي فريق مانشستر يونايتد مع فريق أرسنال يوم الاثنين 30/9/2019 في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الأولدترافورد وذلك في إطار منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.

ويأمل يوناي إيمري مدرب ارسنال بأن يكون روب هولدينج مدافع الفريق جاهزا بشكل كامل للدفع به في مباراة مانشستر يونايتد، من أجل حل المشاكل الدفاعية لدى الفريق في الفترة الأخيرة.

ويشارك الثنائي ديفيد لويز بجانب موستافي منذ بداية الموسم الحالي في خط دفاع أرسنال، ولكن استقبل الفريق في 6 مباريات بالبريميرليج حتى الآن 10 أهداف بمعدل هدف ونصف كل مباراة.

ويحتل فريق أرسنال بقيادة مدربه يوناي إيمري المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة بعد ست مباريات خاضها هذا الموسم، بينما يحل فريق مانشستر يونايتد في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط فقط.

وتعد هذة المباراة هي اخر مواجهات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد لعب 8 مباريات يوم السبت الماضي، ومباراة واحدة يوم الأحد بين فريقي ليستر سيتي ونيوكاسل يونايتد.