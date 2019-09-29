رياضة | تفوق مصري في البطولات الإفريقية والعربية "تقرير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفوق مصري في البطولات الإفريقية والعربية "تقرير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد هذا الشهر تفوق كبير للفرق المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية و العربية حيث صعد كل من نادي الاسماعيلي و الاتحاد السكندري في البطولة العربية ، والمصري وبيراميدز الي دور الـ32 المؤهل لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية بينما صعد الاهلي والزمالك الي دور المجموعات من دوري ابطال افريقيا.

حيث تمكن نادي الإسماعيلي من العبور للدور القادم من البطولة العربية للأندية بعد تخطي عقبة نادي أهلي بني غازي الليبي حيث استطاع الدراويش الفوز علي ارضه بملعب الاسماعلية بنتيجة 4 / 2 رغم خسارته في مباراة الإياب بنتيجة هدف مقابل لاشئ بينما حقق نادي الاتحاد السكندري فوزا كبير على حساب نظيره العربي الكويتي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ حيث أنهي مباراة الذهاب بالكويت بنتيجة هدف مقابل شئ و مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين علي ملعب برج العرب بنتيجة هدفين مقابل لاشئ.

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واكتسح نادي المصري البورسعيدى نظيره نادي ماليندى بطل زنجبار بنتيجة 7 / 2 بمجموع المباراتين حيث فاز النادي المصري على أرض بطل زنجبار بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف وفي مباراة الإياب التي جمعت بين الفريقين علي ملعب برج العرب الدولي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وعبر نادي بيراميدز لدور ال32 من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي الكونفيدرالية لأول مرة في تاريخه بعد تخطي عقبة فريق شباب بلوزداد الجزائري حيث تعادل في مباراة الذهاب على ملعب الدفاع الجوي الدولي بنتيجة 1 / 1 و استطاع نادي بيراميدز أن يحقق الفوز على ملعب شباب بلوزداد بنتيجة هدف مقابل لاشئ.

وفي بطولة دوري أبطال أفريقيا اكتسح النادي الأهلي نظيره فريق كانو سبورت بطل غينيا الأستوائية بنتيجة 6 / 0 في مجموع المبارتين حيث استطاع الفوز في غينيا الاستوائية بنتيجة هدفين مقابل لاشئ وعاد النادي الأهلي ليحقق فوزا كبيرا علي ملعب برج العرب الدولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل لاشئ علي حساب نظيره فريق كانون سبورت.

وبات نادي الزمالك قريب للغاية من الصعود رسميا إلى دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا رغم خسارته في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف حيث قرر فريق نادي جينراسيون فوت بطل السنغال عدم خوض مباراة الإياب لتحتسب لفوز نادي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل لاشئ، ولكن إلى اللحظة لم يتم إعلان النتيجة رسميا من قبل الكاف.